Careca do INSS está preso desde setembro Lula Marques/Agência Brasil
STF: André Mendonça mantém prisão do Careca do INSS
Antonio Carlos Camilo Antunes é acusado de envolvimento em descontos ilegais em benefícios
Adélia Prado apresenta 'melhora clínica', afirma hospital
Poetisa, de 90 anos, ficou internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) para tratar complicações renais
Cão Orelha: Casal confundido com pais de adolescente investigado relata ameaças de morte
Mais de 100 perfis são citados em boletim de ocorrência
ANM diz que vazamento não comprometeu estruturas de minas da Vale
Mineradora suspendeu operações em duas unidades de produção
José Guimarães diz não ver possibilidade de o escândalo do Master atingir o governo
Parlamentar enalteceu o trabalho desenvolvido pela Polícia Federal
Dino dá prazo para estados e municípios explicarem emendas para Perse
Informações devem ser prestadas em 30 dias
