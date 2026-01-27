Lula defende comércio multilateral e discute acordos internacionais com MacronAFP
"Os dois líderes conversaram sobre a proposta de Conselho da Paz apresentada pelos Estados Unidos. Defenderam, a esse respeito, o fortalecimento das Nações Unidas e coincidiram que iniciativas em matéria de paz e segurança devem estar alinhadas aos mandatos do Conselho de Segurança e aos princípios e propósitos da Carta da ONU", diz a nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).
Os dois também trataram sobre a ação militar dos Estados Unidos no território da Venezuela que capturou, no último dia 3, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa dele, Cília Flores.
Sobre a relação bilateral, Lula disse, segundo a nota da Secom, que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é positivo para os dois blocos ao "defender o multilateralismo e o comércio baseado em regras". Os dois também concordaram em acelerar tratativas em negociações que envolvam o Brasil e a França, buscando assinaturas ainda no primeiro semestre de 2026.
"O presidente Lula e o presidente Macron também deram seguimento ao diálogo frequente que mantêm sobre a cooperação bilateral, em especial nos temas de defesa, ciência e tecnologia e energia. A esse respeito, comprometeram-se a instruir suas equipes técnicas a ultimar as negociações em curso, com vista a conclusão de acordos ainda no primeiro semestre de 2026", diz a nota da Secom.
