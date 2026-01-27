Adélia deu entrada no Hospital São Judas Tadeu na última segunda-feira (19) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 27/01/2026 15:11 | Atualizado 27/01/2026 15:17

"No momento, a paciente encontra-se acordada, orientada, hemodinamicamente estável, sem necessidade de uso de drogas vasoativas, apresentando melhora da função renal. Permanece sob cuidados da equipe multiprofissional, com monitorização contínua e assistência especializada", afirmou a unidade em nota enviada ao jornal O DIA.

Adélia deu entrada no hospital, na última segunda-feira (19), depois de sofrer um acidente doméstico e fraturar o fêmur, cotovelo e punho. Ela passou por duas cirurgias.

A poetisa escreveu livros como "Bagagem" (1976), "O Coração Disparado", de 1978, que conquistou o Prêmio Jabuti de Literatura, conferido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), e "Terra de Santa Cruz" (1981). Sua trajetória intelectual também inclui produções em prosa, como Solte os Cachorros (1979) e Cacos para um Vitral (1980).

Em 2024, a escritora mineira recebeu importantes reconhecimentos: o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e o Prêmio Camões, considerado a maior distinção da literatura em língua portuguesa.