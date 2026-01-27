Mauricio Hernández Norambuena foi condenado a 30 anos de prisão pelo sequestro de Washington OlivettoAhora TV/Reprodução
CIDH condena Brasil por manter preso em solitária por mais de quatro anos
Chileno Mauricio Norambuena foi preso por sequestro de publicitário
Médico brasileiro alvo de perseguição durante a pandemia é nomeado diretor de programa da OMS
Marcus Vinícius Guimarães Lacerda foi alvo de postagens falsas em redes sociais que o acusavam de ter provocado mortes intencionais de pacientes ao administrar altas doses de cloroquina
STF: André Mendonça mantém prisão do Careca do INSS
Antonio Carlos Camilo Antunes é acusado de envolvimento em descontos ilegais em benefícios
Adélia Prado apresenta 'melhora clínica', afirma hospital
Poetisa, de 90 anos, ficou internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) para tratar complicações renais
Cão Orelha: Casal confundido com pais de adolescente investigado relata ameaças de morte
Mais de 100 perfis são citados em boletim de ocorrência
ANM diz que vazamento não comprometeu estruturas de minas da Vale
Mineradora suspendeu operações em duas unidades de produção
