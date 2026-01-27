Prefeitura de Congonhas suspendeu os alvarás de funcionamento da Vale no municípioDivulgação
Governo de Minas Gerais autuará a Vale por danos ambientais após vazamento em estruturas
De acordo com as autoridades, houve assoreamento de córregos na região
Senado recebe novo pedido de impeachment de Moraes por caso Master
Com o novo requerimento, ministro passou a concentrar 42 pedidos de afastamento na Casa
Bolsonaro pede ao STF autorização para receber Valdemar na Papudinha
Solicitação será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes
Após 24 dias, buscas por crianças no Maranhão se concentram em mata, rio e lagos
Secretário de Segurança fala em investigação rigorosa
Temporal em São Paulo provoca alagamentos e quedas de árvores
Defesa Civil fala em queda de mais de mil raios
Petistas acionam PGR contra Nikolas após raios terem ferido dezenas de pessoas em ato
Parlamentares alegam que o deputado mineiro expôs os manifestantes 'a perigo direto e eminente'
