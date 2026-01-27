Chuva forte provoca alagamentos, quedas de árvores e falta de energia em São Paulo - Reprodução/TV Globo

Publicado 27/01/2026 17:55 | Atualizado 27/01/2026 18:25

A cidade de São Paulo enfrentou um forte temporal na tarde de hoje (27), com raios, rajadas de ventos e muita chuva, o que deixou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Na região da subprefeitura de Campo Limpo, o temporal foi ainda mais forte, com iminência de transbordamento do Córrego Morro do S, no Capão Redondo.



As maiores rajadas de vento ocorreram na zona sul paulistana e chegaram a atingir 39,5 km/h na região do M'boi Mirim e da Barragem Guarapiranga. No Campo Limpo, elas chegaram a 38,6 km.



Segundo a Defesa Civil, 1.181 raios atingiram o solo paulistano na tarde desta terça-feira. Também houve queda de granizo na Vila Guilherme, na zona norte, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as 14h e 16h de hoje foram registrados 13 chamados para quedas de árvores na capital paulista, entre eles, de uma árvore gigantesca que caiu sobre um carro na Rua da Consolação, em frente ao Cemitério da Consolação, sem vítimas. Além disso, os Bombeiros atenderam três chamados para enchentes.



Neste momento, informa o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, há 15 pontos de alagamento na cidade, 14 deles intransitáveis. Além disso, um balanço da Enel divulgado por volta das 16h45 apontou que 77 mil clientes da região metropolitana de São Paulo (o que corresponde a 0,90% do total de clientes da companhia) estão sem energia, sendo que 72 mil deles são da capital paulista.

Chuva deixou 74,039 mil imóveis sem energia, informa Enel SP

O temporal do período da tarde desta terça-feira, 27, deixou 74,039 mil clientes da Enel SP sem luz na capital paulista e Grande São Paulo, informou a distribuidora de energia. O montante equivale a 0,87% da base de consumidores da empresa.



A cidade de São Paulo, maior município atendido pela concessionária, é onde se concentra a maior parte dos consumidores sem luz, com 69,652 mil imóveis desconectados da rede elétrica.



Em seguida vem Mauá, com 1,256 mil, e Juquitiba, com 582.