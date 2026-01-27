O Galo da Madrugada é uma das grandes atrações do Carnaval de RecifeInstagram/Reprodução
No Recife, Galo da Madrugada homenageia dom Helder e Nise da Silveira
A escultura do Galo celebra em 2026 a fraternidade e a saúde mental
Tarcísio diz que não seria candidato à Presidência nem se Bolsonaro pedisse
Político tem reiterado que disputará a reeleição ao governo paulista
Mais uma empresa obtém liminar contra nova regra do vale-alimentação
Justiça suspende fiscalização e sanções previstas em norma do governo
Lula define ex-secretário-executivo de Padilha como substituto de Gleisi na SRI
A ministra deve deixar a SRI em 20 de março, pouco antes do prazo limite da desincompatibilização (momento em que os políticos têm de sair do cargo para serem candidatos)
PF adia depoimentos de três investigados no inquérito do Banco Master
Defesas dos acusados informaram que não tiveram acesso aos autos
CIDH condena Brasil por manter preso em solitária por mais de quatro anos
Chileno Mauricio Norambuena foi preso por sequestro de publicitário
