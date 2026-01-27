Lula define ex-secretário-executivo de Padilha como substituto de Gleisi na SRI Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
A ministra deve deixar a SRI em 20 de março, pouco antes do prazo limite da desincompatibilização (momento em que os políticos têm de sair do cargo para serem candidatos)
A ministra deve deixar a SRI em 20 de março, pouco antes do prazo limite da desincompatibilização (momento em que os políticos têm de sair do cargo para serem candidatos)
PF adia depoimentos de três investigados no inquérito do Banco Master
Defesas dos acusados informaram que não tiveram acesso aos autos
CIDH condena Brasil por manter preso em solitária por mais de quatro anos
Chileno Mauricio Norambuena foi preso por sequestro de publicitário
Médico brasileiro alvo de perseguição durante a pandemia é nomeado diretor de programa da OMS
Marcus Vinícius Guimarães Lacerda foi alvo de postagens falsas em redes sociais que o acusavam de ter provocado mortes intencionais de pacientes ao administrar altas doses de cloroquina
STF: André Mendonça mantém prisão do Careca do INSS
Antonio Carlos Camilo Antunes é acusado de envolvimento em descontos ilegais em benefícios
Adélia Prado apresenta 'melhora clínica', afirma hospital
Poetisa, de 90 anos, ficou internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) para tratar complicações renais
