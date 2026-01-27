Tarcísio de Freitas e Jair BolsonaroAllan Santos/PR
Tarcísio diz que não seria candidato à Presidência nem se Bolsonaro pedisse
Político tem reiterado que disputará a reeleição ao governo paulista
Tarcísio diz que não seria candidato à Presidência nem se Bolsonaro pedisse
Político tem reiterado que disputará a reeleição ao governo paulista
Mais uma empresa obtém liminar contra nova regra do vale-alimentação
Justiça suspende fiscalização e sanções previstas em norma do governo
Lula define ex-secretário-executivo de Padilha como substituto de Gleisi na SRI
A ministra deve deixar a SRI em 20 de março, pouco antes do prazo limite da desincompatibilização (momento em que os políticos têm de sair do cargo para serem candidatos)
PF adia depoimentos de três investigados no inquérito do Banco Master
Defesas dos acusados informaram que não tiveram acesso aos autos
CIDH condena Brasil por manter preso em solitária por mais de quatro anos
Chileno Mauricio Norambuena foi preso por sequestro de publicitário
Médico brasileiro alvo de perseguição durante a pandemia é nomeado diretor de programa da OMS
Marcus Vinícius Guimarães Lacerda foi alvo de postagens falsas em redes sociais que o acusavam de ter provocado mortes intencionais de pacientes ao administrar altas doses de cloroquina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.