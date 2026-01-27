Pedidos de visitas foram encaminhados ao STF pela defesa de BolsonaroMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Bolsonaro pede ao STF autorização para receber Valdemar na Papudinha
Solicitação será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes
Bolsonaro pede ao STF autorização para receber Valdemar na Papudinha
Solicitação será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes
Após 24 dias, buscas por crianças no Maranhão se concentram em mata, rio e lagos
Secretário de Segurança fala em investigação rigorosa
Temporal em São Paulo provoca alagamentos e quedas de árvores
Defesa Civil fala em queda de mais de mil raios
Petistas acionam PGR contra Nikolas após raios terem ferido dezenas de pessoas em ato
Parlamentares alegam que o deputado mineiro expôs os manifestantes 'a perigo direto e eminente'
O que se sabe sobre o caso do cão 'Orelha', morto por adolescentes em Santa Catarina?
Jovens podem ser condenados a uma internação em estabelecimento educacional por um prazo máximo de 3 anos
Justiça de SC derruba lei que proibiu cotas raciais nas universidades
Pedido de suspensão feito pelo diretório estadual do PSOL
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.