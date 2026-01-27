A garantia de cotas raciais nas universidades é prevista pela constituição e barra a legislação catarinense Sam Balye/Unsplash
Justiça de SC derruba lei que proibiu cotas raciais nas universidades
Pedido de suspensão feito pelo diretório estadual do PSOL
No Recife, Galo da Madrugada homenageia dom Helder e Nise da Silveira
A escultura do Galo celebra em 2026 a fraternidade e a saúde mental
Tarcísio diz que não seria candidato à Presidência nem se Bolsonaro pedisse
Político tem reiterado que disputará a reeleição ao governo paulista
Mais uma empresa obtém liminar contra nova regra do vale-alimentação
Justiça suspende fiscalização e sanções previstas em norma do governo
Lula define ex-secretário-executivo de Padilha como substituto de Gleisi na SRI
A ministra deve deixar a SRI em 20 de março, pouco antes do prazo limite da desincompatibilização (momento em que os políticos têm de sair do cargo para serem candidatos)
PF adia depoimentos de três investigados no inquérito do Banco Master
Defesas dos acusados informaram que não tiveram acesso aos autos
