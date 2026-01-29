Autor já possui passagens pelos crimes de furto e rouboReprodução / Redes sociais
'Ladrão e vacilão': Jovem que teve testa tatuada em 2017 é preso por furto em UBS
Homem invadiu unidade de saúde, furtou equipamento de limpeza e confessou que pretendia vender o objeto
BC abre investigação interna para apurar processo de crescimento e liquidação do Master
Decisão foi tomada pelo presidente do órgão
Vídeo: Cachorro comunitário é baleado por policial militar no RS
Cão é um dos sobreviventes da enchente de 2024 que assolou o Rio Grande do Sul
Justiça ordena que redes excluam informações sobre adolescentes suspeitos de matar cão Orelha
Caso segue sob investigação e não há acusação formal contra os jovens até o momento
Grupo montava escritórios do crime para aplicar fraudes contra servidores públicos no DF
Estão sendo cumpridos 14 mandados, seis de prisão preventiva e oito de busca e apreensão
Sisu 2026: lista de aprovados na chamada regular está disponível
Segundo o governo federal, esta é a maior edição da história em número de instituições participantes
