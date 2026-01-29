Autor já possui passagens pelos crimes de furto e roubo - Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/01/2026 09:09

O jovem que teve a testa tatuada com a frase "Eu sou ladrão e vacilão", em 2017, foi preso novamente na última terça-feira (27) após furtar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada em Diadema, na Grande São Paulo.

Ele pulou a grade e invadiu a UBS Jardim Casa Grande. No local, o homem furtou um aparelho de lavagem de alta pressão, utilizado na limpeza da unidade.

Ao sair do local, o jovem foi abordado por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). Ele confessou o furto e disse que iria vender o equipamento. O autor já possui passagens pelos crimes de furto e roubo.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial.

Relembre o caso

Em 2017, após uma suposta tentativa de furto de uma bicicleta, o jovem teve a testa tatuada com a frase "Eu sou ladrão e vacilão". Na época, ele negou ter cometido o crime.

A dupla responsável por tatuar a testa do jovem foi condenada por lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal. O jovem passou por sessões de remoção da tatuagem, mas não concluiu o tratamento.