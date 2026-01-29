PF informou que homem estava montando um colete com explosivos que usaria em atentado suicidaRafa Neddermeyer / Agência Brasil
Polícia Federal prende em SP suspeito de planejar atentado terrorista
Homem provocaria explosão em ato suicida
Polícia Federal prende em SP suspeito de planejar atentado terrorista
Homem provocaria explosão em ato suicida
Tribunal Regional do Trabalho mantém justa causa de técnico flagrado com maconha em obra
TRT-6 entendeu que porte da droga comprometeu a confiança e a segurança em área da PF
PF apura desvios em emendas Pix para contratação de shows no Acre
Parlamentar Eduardo Velloso (União-AC) é um dos alvos de mandados de busca e apreensão
Lula já me comunicou que Miriam Belchior assumirá Casa Civil, diz Rui Costa
Ministro deixará o cargo para disputar as eleições
Moraes nega visitas de Valdemar e Magno Malta a Bolsonaro
Ex-presidente cumpre pena na Papudinha
Haddad diz não querer candidatura em 2026 e cita nomes do campo progressista
Ministro elogia governador Rafael Fonteles, defende foco em segurança pública fora da disputa política e afirma que pretende ajudar a formular plano de governo de Lula
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.