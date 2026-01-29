Haddad deve sair do Ministério da Fazenda em fevereiro - Valter Campanato / Agência Brasil

Haddad deve sair do Ministério da Fazenda em fevereiroValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 29/01/2026 11:22

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta quinta-feira, 29, que há nomes relevantes no campo partidário progressista, com resultados mostrados nas eleições de 2022. Em entrevista ao portal "Metrópoles", ele voltou a indicar que não é seu desejo ser candidato em 2026.

Haddad citou como "grande quadro" o atual governador do Piauí pelo PT, Rafael Fonteles, eleito em primeiro turno nas eleições de 2022. Ainda sobre as eleições, o atual ministro da Fazenda ressaltou ter "todo interesse" em ajudar a formular um plano de governo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputará a segunda reeleição.

Sobre segurança pública, Haddad voltou a classificar como essencial a integração entre os órgãos dessa área, em nível federal e estadual. Para ele, é preciso repensar a organização das entidades de segurança pública, acompanhadas de inteligência O ministro disse ainda que governadores da direita fazem "luta política insana", quando o tema deveria fugir de disputas partidárias.

O ministro deve sair do Ministério da Fazenda em fevereiro. Ele evitou cravar um sucessor, embora tenha dito que o presidente Lula tem "muito apreço" pela equipe da Fazenda. O secretário-executivo, Dario Durigan, pode ser o substituto. Haddad reforçou que o número 2 da Fazenda trabalhou na Casa Civil nos governos do PT, na Prefeitura de SP, além de ter conhecimento de como funcionam setores da economia mundial, ao falar da experiência de Durigan no setor privado.