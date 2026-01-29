Haddad deve sair do Ministério da Fazenda em fevereiroValter Campanato / Agência Brasil
Haddad diz não querer candidatura em 2026 e cita nomes do campo progressista
Ministro elogia governador Rafael Fonteles, defende foco em segurança pública fora da disputa política e afirma que pretende ajudar a formular plano de governo de Lula
PF investiga origem de fake news sobre programas sociais
Ministro diz que mentiras que causam prejuízo ou risco são crimes
Incêndio atinge fábrica de colchões, creche, academia e oficina mecânica em SP
Foram acionados 13 viaturas e 37 agentes do Corpo de Bombeiros
Acidente entre carro e caminhão deixa quatro mortos em SP
Identidades das vítimas não foram divulgadas
'Ladrão e vacilão': Jovem que teve testa tatuada em 2017 é preso por furto em UBS
Homem invadiu unidade de saúde, furtou equipamento de limpeza e confessou que pretendia vender o objeto
BC abre investigação interna para apurar processo de crescimento e liquidação do Master
Decisão foi tomada pelo presidente do órgão
