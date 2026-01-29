Até o momento, não há registro de vítimas - Divulgação / Bombeiros de SP

Publicado 29/01/2026 10:52 | Atualizado 29/01/2026 11:01

Um incêndio atingiu uma fábrica de colchões na madrugada desta quinta-feira (29) e se propagou para três imóveis vizinhos, no Jardim Helena, zona leste de São Paulo. Foram acionados 13 viaturas e 37 agentes do Corpo de Bombeiros. Não há vítimas.

Segundo os bombeiros, o incêndio começou por volta das 2h30 e se alastrou para uma academia, que teve colapso em parte do edifício; uma creche, que registrou danos estruturais; e uma oficina mecânica, que foi completamente queimada.

A área atingida foi de aproximadamente 486 metros quadrados. A Polícia Civil investiga as causas. O caso foi registrado no 63° DP (Vila Jacuí).