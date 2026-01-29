Trecho da rodovia foi isoladoReprodução / TV Globo

Quatro pessoas morreram na madrugada desta quinta-feira (29) em um acidente de trânsito entre um carro e um caminhão, na Rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas estavam no carro e ficaram presas às ferragens, sendo retiradas do local já sem vida. O acidente ocorreu por volta das 3h, na altura do número 4.551 da via.
Testemunhas relataram que o caminhão seguia no sentido São Paulo quando um veículo Ford Fiesta ultrapassou o sinal vermelho, provocando o acidente. O motorista do caminhão não ficou ferido.
As identidades das vítimas não foram divulgadas. O trecho da rodovia foi isolado.
O jornal O Dia entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e aguarda retorno.
 