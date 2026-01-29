Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula já me comunicou que Miriam Belchior assumirá Casa Civil, diz Rui Costa
Ministro deixará o cargo para disputar as eleições
Moraes nega visitas de Valdemar e Magno Malta a Bolsonaro
Ex-presidente cumpre pena na Papudinha
Haddad diz não querer candidatura em 2026 e cita nomes do campo progressista
Ministro elogia governador Rafael Fonteles, defende foco em segurança pública fora da disputa política e afirma que pretende ajudar a formular plano de governo de Lula
PF investiga origem de fake news sobre programas sociais
Ministro diz que mentiras que causam prejuízo ou risco são crimes
Incêndio atinge fábrica de colchões, creche, academia e oficina mecânica em SP
Foram acionados 13 viaturas e 37 agentes do Corpo de Bombeiros
Acidente entre carro e caminhão deixa quatro mortos em SP
Identidades das vítimas não foram divulgadas
