Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 29/01/2026 11:36 | Atualizado 29/01/2026 11:37

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, assumirá o ministério em seu lugar quando ele deixar o cargo para disputar as eleições. Rui disse que já foi comunicado por Lula sobre o assunto.

"Eu saio no final de março, último dia de março, deixo o governo Quem assume, o presidente Lula já me comunicou e comunicou a Miriam também, que ela assume o ministério. Ela já foi ministra do Planejamento, é uma pessoa excepcional, trabalha muito, é uma técnica competente e assume o ministério no início de abril. Não vai ter nenhuma descontinuidade, a equipe é a mesma", declarou em entrevista à Rádio 95 FM de Jequié (BA).

Rui Costa disse que o presidente dará prioridade nas mudanças ministeriais para pessoas que já compõem as atuais equipes.

"Lula está dando prioridade nas eventuais mudanças que vai ter que fazer nos ministérios para que se mantenha as equipes. Um caso ou outro pode mudar, mas na essência ele quer manter as equipes, porque não faz sentido, a seis meses das eleições, fazer mudança geral nas equipes, porque correria risco de descontinuar projetos e ações", completou.