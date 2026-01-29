De acordo com a PCDF, os criminosos solicitaram R$ 360 mil em empréstimos no nome de servidores - Sinpol/DF

Publicado 29/01/2026 16:23

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (29) a operação Duplo Fator, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas, por meio da invasão de contas de servidores públicos na plataforma Gov.br.

A partir do acesso a essa plataforma, os criminosos solicitavam empréstimos em nome de servidores. Em apenas duas instituições bancárias, o prejuízo chegou a R$ 360 mil (R$ 244,1 mil pelo Banco Sicredi; e R$ 120 mil pelo Banco do Brasil).

Os criminosos selecionavam servidores públicos com margem consignável elevada, alto score de crédito e ausência de dívidas.

Segundo a PCDF, “a organização promovia a supressão da autenticação de dois fatores (2FA) da plataforma Sougov.br, violando a segurança de contas de servidores públicos para elevar o nível de acesso dessas contas às categorias prata ou ouro e, assim, contratar empréstimos fraudulentos”.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados judiciais em endereços utilizados pela quadrilha, nas regiões administrativas de Samambaia, Areal, Ceilândia e Riacho Fundo, no Distrito Federal; Aragarças, em Goiás; e Barra do Garças, Mato Grosso.

Se condenados, os suspeitos responderão pelos crimes de organização criminosa e estelionato eletrônico.