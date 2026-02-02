O ministro Edson FachinVictor Piemonte/STF
'Momento é de ponderações e autocorreção' afirma Fachin na abertura do ano judiciário
A solenidade no STF reúne os chefes dos Três Poderes em meio à crise de imagem envolvendo a atuação da Corte na investigação do Banco Master
Moraes autoriza Roberto Jefferson a cumprir pena definitiva em prisão domiciliar
Ex-deputado foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por incentivar população a invadir o Senado
Adolescente de 17 anos é baleado e morto durante evento de verão no litoral norte de São Paulo
Um outro jovem foi atingido pelos disparos e está internado
Estátua em homenagem a Iemanjá é depredada em Teresina
Imagem da orixá das águas teve dedos arrancados
Deputado Rodrigo Rollemberg protocola CPI do Banco Master na Câmara
Pedido já reúne 201 assinaturas e busca investigar as fraudes financeiras bilionárias
Pablo Marçal é condenado a indenizar Guilherme Boulos por fake news sobre uso de drogas
Valor estipulado ficou em R$ 100 mil
