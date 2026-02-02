Momento foi registrado por câmeras de segurança - Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/02/2026 12:01

Uma viatura da Polícia Militar atropelou e matou dois cães neste domingo (1º), na zona norte de Manaus, no Amazonas. Os agentes foram afastados do serviço operacional.

O momento foi registrado por câmeras de segurança. Após atropelar os animais, os policiais saíram do local sem prestar socorro.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que os agentes foram identificados e que o afastamento foi imediato. A corporação também instaurou um processo administrativo disciplinar para investigar a conduta dos envolvidos.

"Ao tomar conhecimento do fato, a PMAM iniciou, imediatamente, o processo de identificação dos envolvidos e um procedimento administrativo disciplinar foi aberto pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD). A corporação ressalta que não compactua com a conduta apresentada pela guarnição e que a apuração do caso será conduzida com rigor".

Os policiais foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na capital, onde prestaram depoimento. Um inquérito foi instaurado e encaminhado à Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), responsável pela investigação do caso.

O episódio de violência ocorre em meio à repercussão do caso do cachorro Orelha, morto no início de janeiro após sofrer agressões na região da cabeça. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, as lesões foram tão graves que o animal precisou ser submetido à eutanásia durante atendimento veterinário que buscava reverter seu quadro clínico.