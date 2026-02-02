Momento foi registrado por câmeras de segurançaReprodução / Redes sociais
Policiais são afastados após viatura atropelar e matar cães em Manaus
PM informou que abriu processo administrativo disciplinar
Mulher é achada morta em casa; filha de 2 anos estava no berço e foi socorrida
Ex-companheiro é suspeito de ter cometido o feminicídio
Sisu: acaba nesta segunda-feira prazo de adesão de não selecionados à lista de espera
Interessados podem escolher apenas em uma opção de curso
Lula comemora vitória de Caetano e Bethânia no Grammy: 'Música de vocês atravessa gerações'
Presidente exaltou o talento dos artistas e afirmou ter orgulho da nossa cultura
Cão Orelha: se ele fez alguma coisa e ficar provado, tem que responder, diz pai de adolescente
Homem afirmou ainda que a família espera que o processo identifique de forma correta os envolvidos no caso
Jovem é morto a tiros durante ataque em praça de João Pessoa
Outras três pessoas foram baleadas e socorridas; Polícia Civil investiga o caso
