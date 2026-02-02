Vários municípios paulistas registraram enchentes - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 02/02/2026 10:28

O Corpo de Bombeiros registrou 65 chamadas para quedas de árvores, 6 chamadas para desabamentos e 13 chamadas para enchentes, no domingo, 1º, na capital e na Região Metropolitana de São Paulo devido às fortes chuvas na região. Não houve registro de vítimas nas ocorrências.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou desabamento de um prédio desocupado de quatro andares no município de Guarulhos. A Defesa Civil municipal fez vistoria técnica, isolamento da área e interditou o local. Não houve danos a edificações vizinhas.

Várias regiões do estado tiveram ocorrências registradas pela Defesa Civil entre a tarde de domingo, 1º, e a segunda-feira, 2, em decorrência das chuvas. Foram destelhamentos, alagamentos e queda de muros e de árvores sem registro de vítimas. As cidades afetadas foram Peruíbe, Cotia, Itapecerica da Serra, Cabreúva, Jahu, Santa Isabel, Taubaté e Caçapava.

