Centro de Gerenciamento de Emergências manterá plantão durante o período de alerta da Defesa Civil - Rovena Rosa/Agência Brasil

Centro de Gerenciamento de Emergências manterá plantão durante o período de alerta da Defesa CivilRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 02/02/2026 09:47

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta para risco de chuvas persistentes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, entre segunda-feira, 2, e terça-feira, 3, em diversas regiões do estado.

As chuvas mais fortes devem ocorrer na terça-feira, concentradas no oeste paulista, próximo à divisa com o estado do Paraná. Segundo o órgão, os modelos meteorológicos indicam acumulados significativos de chuva, que variam conforme a região:

- Muito alto: Vale do Ribeira e Região de Itapeva;

- Alto: Regiões de Sorocaba e Bauru;

- Médio: Região de Marília, Região Metropolitana da Capital Paulista, Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Regiões de Campinas, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto, Barretos e Franca.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) manterá plantão 24 horas durante o período e o Gabinete de Crise funcionará no formato remoto, com todas as concessionárias mobilizadas, informou a Defesa Civil. Em caso de agravamento da situação, o gabinete passará para a modalidade presencial.