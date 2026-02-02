Colisão aconteceu no km 321 da BR-414Divulgação/ PRF
Vídeo: Acidente entre carro e carreta mata cinco pessoas em Goiás
Uma criança está entre as vítimas
Eduardo Bolsonaro anuncia participação em evento com Trump e Milei nos EUA
Ex-deputado confirmou presença no 'The Hispanic Prosperity Gala', em Mar-a-Lago, resort do presidente republicano
Homem morre e outro é hospitalizado após acidente com jet ski em represa de MG
Corpo de Bombeiros e Samu atenderam a ocorrência; uma das vítimas morreu no local
Vídeo! Bebê de 10 meses morre após ataque de pitbull no interior de São Paulo
Polícia Civil investiga possível negligência e omissão de cuidados
STF reúne Lula e cúpula do Congresso na abertura dos trabalhos de 2026
Sessão está prevista para começar às 14h
MDB vai incluir Michel Temer em pesquisa para Presidência nas eleições de 2026
Ideia é incluir o ex-presidente na próxima rodada de pesquisas internas do partido para medir seu potencial eleitoral
