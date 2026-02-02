Colisão aconteceu no km 321 da BR-414 - Divulgação/ PRF

Publicado 02/02/2026 09:41

Um acidente entre um carro e uma carreta matou cinco pessoas na noite deste domingo (1º) em Cocalzinho de Goiás, no interior do estado. A colisão aconteceu no km 321 da BR-414.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio invadiu a contramão e bateu com a carreta, que carregava cimento. Todas as vítimas fatais ocupavam o carro, que ficou destruído.

Ainda de acordo com a corporação, os mortos são dois homens, duas mulheres e uma criança, que ainda não foram identificados. O condutor da carreta não se feriu.

Veja o vídeo:

De acordo com a Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela rodovia, a pista chegou a ser interditada parcialmente, mas foi liberada por volta das 5h desta segunda-feira (2).

