Ex-presidente Michel TemerAntonio Cruz/Agência Brasil
MDB vai incluir Michel Temer em pesquisa para Presidência nas eleições de 2026
Ideia é incluir o ex-presidente na próxima rodada de pesquisas internas do partido para medir seu potencial eleitoral
Piloto acusado de agredir jovem no DF ficará preso em sala especial
Pedro Turra teria deixado em coma um adolescente de 16 anos
Lula confirma lançamento do 'Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio'
Proposta ainda não foi detalhada pelo governo e deve ser divulgada em cerimônia na quarta-feira
Morte do cão Orelha mobiliza artistas e manifestantes em protestos pelo Brasil
Pessoas carregavam cartazes e bandeiras com mensagens, e outros levaram seus próprios pets ao ato
Fevereiro deve ter chuvas acima da média no Sudeste e Norte, diz Inmet
Sul, Nordeste e Centro-Oeste devem registrar precipitações abaixo da média histórica
