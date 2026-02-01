Na terça-feira, Lula deve participar da apresentação das cartas credenciais de novos embaixadores - Marcelo Camargo/AgÃªncia Brasil

Na terça-feira, Lula deve participar da apresentação das cartas credenciais de novos embaixadoresMarcelo Camargo/AgÃªncia Brasil

Publicado 01/02/2026 13:38

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, neste domingo (1º), nas redes sociais, o lançamento nesta semana do chamado Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. A proposta ainda não foi detalhada pelo governo e deve ser divulgada em cerimônia na quarta-feira, em Brasília (DF), conforme agenda preliminar informada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Como o Estadão mostrou no início do mês de janeiro, essa proposta deve ser assinada pelas cúpulas dos três Poderes. Além de Lula, é esperada a participação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e do presidente do STF, Edson Fachin.

"Essa não é uma batalha só das mulheres, mas sim uma luta de toda a sociedade.

É preciso que os homens se envolvam nessa causa porque enfrentar a violência de gênero é um dever", defendeu Lula, em postagem nas redes nesta manhã.

A agenda preliminar do presidente para a semana está prevendo a participação na sessão solene de abertura do ano judiciário de 2026 na segunda-feira, 02. Na terça-feira, Lula deve participar da apresentação das cartas credenciais de novos embaixadores.