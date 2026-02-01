Setenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 59 mil - Tomaz Silva / Agência Brasil

Setenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 59 milTomaz Silva / Agência Brasil

Publicado 01/02/2026 11:22

O prêmio do concurso 2.967 da Mega-Sena acumulou neste sábado (31). Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 01 - 06 - 38 - 47 - 56 - 60.

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que corre dia 3 de fevereiro, é de R$ 130 milhões.

Setenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 59 mil.

Outras 6.741 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.039,98 cada.