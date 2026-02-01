Setenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 59 milTomaz Silva / Agência Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas
Fevereiro deve ter chuvas acima da média no Sudeste e Norte, diz Inmet
Sul, Nordeste e Centro-Oeste devem registrar precipitações abaixo da média histórica
Idoso de 71 anos morre em colisão entre carro e carreta em MG
Batida aconteceu na LMG-626, próximo ao distrito de Mirandópolis, em Taiobeiras; vítima faleceu no local
Confira as dezenas sorteadas do concurso 2.967 da Mega-Sena
A previsão de premiação é de R$ 114,7 milhões
Reconstituição do assassinato de corretora em Caldas Novas teve disparo de arma de fogo
Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, o síndico do condomínio onde os dois moravam, foi preso
Justiça mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília
Adolescente de apenas 16 anos agredido covardemente por Pedro Turra está internado em estado de coma em um hospital de Brasília
