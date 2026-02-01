Na Região Sudeste, a previsão é de chuva acima da média em grande parte do Rio de Janeiro - Érica Martin/Agência O Dia

Na Região Sudeste, a previsão é de chuva acima da média em grande parte do Rio de JaneiroÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 01/02/2026 10:38

A previsão climática para fevereiro indica chuvas acima da média nas regiões Norte e Sudeste. Por outro lado, o Sul, Nordeste e o Centro-Oeste devem ter precipitações abaixo da média histórica, segundo boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

De acordo com o instituto, para a Região Norte a previsão é de 50 milímetros de chuva acima da média para o mês nas áreas sudeste, oeste e extremo norte do Amazonas, centro-sul de Roraima, leste do Tocantins e grande parte do Pará. Nas demais localidades da região, o prognóstico indica valores próximos ou abaixo da média climatológica, como no sudoeste, centro e nordeste do Amazonas, leste do Acre, oeste de Tocantins, norte do Amapá e Roraima e no noroeste e nordeste do Pará.

Na Região Sudeste, a previsão é de chuva acima da média em grande parte do Rio de Janeiro, centro-norte do Espírito Santo, centro-norte de São Paulo, no sul de Minas Gerais e Zona da Mata mineira. Porém, no Triângulo Mineiro e norte de Minas Gerais, a previsão indica chuva abaixo da média.

Para a Região Nordeste, a expectativa é de chuva até 50 milímetros abaixo da média no norte da Bahia, sul e sudeste do Piauí, noroeste do Maranhão, sudoeste de Pernambuco e no noroeste e sudeste do Ceará. Chuva acima da média é prevista para o sul do Maranhão, extremo sul da Bahia, norte do Piauí, oeste da Paraíba e centro-norte de Pernambuco.

A Região Centro-Oeste, deve ter chuva abaixo da média em grande parte de Goiás e Mato Grosso, além do sul e nordeste do Mato Grosso do Sul. Destaque para o nordeste de Mato Grosso, com previsão de chuva até 150 mm abaixo da média histórica de fevereiro. Por outro lado, a previsão indica chuva acima da média no noroeste de Mato Grosso.

Já no Sul, a previsão indica predomínio de chuva abaixo da média em praticamente todo o Paraná, oeste e sul de Santa Catarina, além do oeste do Rio Grande do Sul e Região Metropolitana de Porto Alegre. Nas demais áreas do Sul, são previstos totais de chuva próximos à média climatológica de fevereiro.