Vítimas foram resgatadas a cerca de 50 metros da margem, fora do jet skiDivulgação / CBMMG
Homem morre e outro é hospitalizado após acidente com jet ski em represa de MG
Corpo de Bombeiros e Samu atenderam a ocorrência; uma das vítimas morreu no local
Vídeo! Bebê de 10 meses morre após ataque de pitbull no interior de São Paulo
Polícia Civil investiga possível negligência e omissão de cuidados
STF reúne Lula e cúpula do Congresso na abertura dos trabalhos de 2026
Sessão está prevista para começar às 14h
MDB vai incluir Michel Temer em pesquisa para Presidência nas eleições de 2026
Ideia é incluir o ex-presidente na próxima rodada de pesquisas internas do partido para medir seu potencial eleitoral
Piloto acusado de agredir jovem no DF ficará preso em sala especial
Pedro Turra teria deixado em coma um adolescente de 16 anos
Lula confirma lançamento do 'Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio'
Proposta ainda não foi detalhada pelo governo e deve ser divulgada em cerimônia na quarta-feira
