Vítimas foram resgatadas a cerca de 50 metros da margem, fora do jet ski - Divulgação / CBMMG

Publicado 02/02/2026 08:54

Um homem, de 29 anos, morreu e outro, de 31, foi hospitalizado neste sábado (31) após um acidente com jet ski em uma represa no município de Areado, no Sul de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares atenderam a uma ocorrência de afogamento. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima de 29 anos em parada cardiorrespiratória, enquanto o outro homem apresentava dificuldades para respirar. Eles estavam a cerca de 50 metros da margem, fora do jet ski.

Pessoas que estavam na represa resgataram as vítimas. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros, mas o homem em parada cardiorrespiratória não resistiu. As informações são do "Estado de Minas".

O outro homem foi levado por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital de referência após a realização dos procedimentos.