Eduardo mora no Texas, nos Estados Unidos, desde março de 2025 - Reprodução / X

Eduardo mora no Texas, nos Estados Unidos, desde março de 2025Reprodução / X

Publicado 02/02/2026 09:36

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro informou que participará, no dia 10 de fevereiro, de um evento que contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente da Argentina, Javier Milei.



Denominado “The Hispanic Prosperity Gala”, o evento ocorrerá no Mar-a-Lago Club, resort de Donald Trump localizado na Flórida. O evento visa homenagear os "250 anos de prosperidade americana e as contribuições vitais dos hispano-americanos para o futuro econômico da nação".

O ex-deputado publicou a informação em sua conta do X (antigo Twitter). "Satisfação retornar à residência do Presidente @realDonaldTrump e participar do mesmo evento que o melhor Presidente da Argentina de todos os tempos @JMilei", escreveu.

Eduardo mora no Texas, nos Estados Unidos, desde março de 2025, quando se licenciou do mandato na Câmara para atuar junto à Casa Branca na articulação de sanções ao Supremo Tribunal Federal (STF), em razão das investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro.



O período de licença parlamentar de Eduardo terminou em julho, quando as ausências às sessões da Câmara passaram a ser registradas. Em 9 de dezembro, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que o então deputado havia acumulado faltas em quantidade considerada suficiente para a perda do mandato. A cassação foi confirmada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em 18 de dezembro.

