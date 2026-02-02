Pessoas presentes no momento do acidente também ficaram feridasReprodução / Redes sociais

Um casal morreu atropelado, neste sábado (31), enquanto tentava empurrar um veículo sem combustível na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. As identidades das vítimas não foram divulgadas.
Segundo testemunhas, o casal empurrava o automóvel posicionado ao lado da porta do motorista quando um carro de alto padrão colidiu contra ele. Outras pessoas presentes no momento do acidente também ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. O estado de saúde delas não foi informado.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Gonçalo do Amarante. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também atuaram na ocorrência.