Pessoas presentes no momento do acidente também ficaram feridas - Reprodução / Redes sociais

Pessoas presentes no momento do acidente também ficaram feridasReprodução / Redes sociais

Publicado 02/02/2026 10:12

Um casal morreu atropelado, neste sábado (31), enquanto tentava empurrar um veículo sem combustível na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Segundo testemunhas, o casal empurrava o automóvel posicionado ao lado da porta do motorista quando um carro de alto padrão colidiu contra ele. Outras pessoas presentes no momento do acidente também ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. O estado de saúde delas não foi informado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Gonçalo do Amarante. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também atuaram na ocorrência.