Adesão à lista de erspera do Sisu deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino SuperiorDivulgação
Sisu: acaba nesta segunda-feira prazo de adesão de não selecionados à lista de espera
Interessados podem escolher apenas em uma opção de curso
Sisu: acaba nesta segunda-feira prazo de adesão de não selecionados à lista de espera
Interessados podem escolher apenas em uma opção de curso
Lula comemora vitória de Caetano e Bethânia no Grammy: 'Música de vocês atravessa gerações'
Presidente exaltou o talento dos artistas e afirmou ter orgulho da nossa cultura
Cão Orelha: se ele fez alguma coisa e ficar provado, tem que responder, diz pai de adolescente
Homem afirmou ainda que a família espera que o processo identifique de forma correta os envolvidos no caso
Jovem é morto a tiros durante ataque em praça de João Pessoa
Outras três pessoas foram baleadas e socorridas; Polícia Civil investiga o caso
SP registra desabamentos e quedas de árvore por chuva forte
De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas
Casal morre atropelado ao empurrar carro sem combustível em Fortaleza
Veículo de alto padrão colidiu com o automóvel parado; caso é investigado pela Polícia Civil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.