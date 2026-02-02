Adesão à lista de erspera do Sisu deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - Divulgação

Publicado 02/02/2026 11:25

Os candidatos não selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 têm até as 23h59 desta segunda-feira, 2, para manifestarem interesse em participar da lista de espera. O período começou na quinta-feira, 29, quando o Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado individual da chamada regular do processo seletivo e a classificação final dos candidatos.

Os interessados devem solicitar inclusão na lista pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior , na parte do Sisu. É possível participar da lista de espera de apenas uma opção de curso, e é de responsabilidade do interessado consultar os canais oficiais da universidade pública ou instituto federal de interesse e observar as regras e os prazos estabelecidos em edital.

A convocação da lista de espera segue a ordem de classificação da chamada regular. De acordo com o edital, a convocação será feita diretamente pelas instituições públicas de ensino superior em que o estudante se inscreveu, a partir de 11 de fevereiro.