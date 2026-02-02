Vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Emergência e Trauma da capitalReprodução / Google Street View
Jovem é morto a tiros durante ataque em praça de João Pessoa
Outras três pessoas foram baleadas e socorridas; Polícia Civil investiga o caso
SP registra desabamentos e quedas de árvore por chuva forte
De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas
Casal morre atropelado ao empurrar carro sem combustível em Fortaleza
Veículo de alto padrão colidiu com o automóvel parado; caso é investigado pela Polícia Civil
Defesa Civil alerta para risco de chuvas fortes em São Paulo
Tempestades devem ocorrer na terça-feira
Vídeo: Acidente entre carro e carreta mata cinco pessoas em Goiás
Uma criança está entre as vítimas
Eduardo Bolsonaro anuncia participação em evento com Trump e Milei nos EUA
Ex-deputado confirmou presença no 'The Hispanic Prosperity Gala', em Mar-a-Lago, resort do presidente republicano
