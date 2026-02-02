Vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Emergência e Trauma da capital - Reprodução / Google Street View

Publicado 02/02/2026 11:05

Um jovem foi morto a tiros, neste sábado (30), durante um ataque registrado em uma praça de João Pessoa, na Paraíba. Segundo informações preliminares, um grupo estava reunido no local quando dois homens passaram efetuando diversos disparos.

Durante o ocorrido, três pessoas foram baleadas e encaminhadas ao Hospital de Emergência e Trauma da capital. Uma das vítimas tentou fugir, mas acabou caindo poucos metros depois, quando foi atingida novamente, resultando em sua morte.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Bruno Victor Germano, a vítima era conhecida por ser trabalhadora e não possuía antecedentes criminais. As informações são do "Metrópoles".

O caso está sob investigação da Polícia Civil.