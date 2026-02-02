Vítima tinha medidas protetivas contra seu ex-companheiro - PixaBay

Publicado 02/02/2026 11:40

Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta dentro de casa na manhã deste domingo, 1º, no bairro da Saúde, Zona Sul de São Paulo. O caso é investigado como feminicídio. O principal suspeito do crime é o companheiro da mulher. A identidade não foi revelada. Desta forma, a defesa não foi localizada.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o crime ocorreu na noite de sábado, 31, na Rua Joaquim de Almeida. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram a vítima já sem vida. Uma criança de 2 anos também estava no cômodo e foi socorrida. Não há confirmação se o suspeito é o pai da menina.

A criança foi levada à UPA da Vila Mariana e depois transferida para o Hospital da Mulher. Ela apresentava marcas de violência e foi encaminhada para atendimento médico para investigar indícios de abuso sexual.

A vítima tinha medidas protetivas contra seu ex-companheiro. A perícia e o IML foram acionados, e o caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Sul.