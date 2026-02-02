Caetano Veloso e Maria Bethânia - Reprodução/ redes sociais

Caetano Veloso e Maria Bethânia Reprodução/ redes sociais

Publicado 02/02/2026 11:24 | Atualizado 02/02/2026 11:27

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, na noite deste domingo (1º), a conquista dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia no prêmio de Melhor Álbum de Música Global no Grammy 2026.

Essa é a primeira vitória da cantora brasileira na premiação e a terceira de seu irmão, que venceu em 2000 pelo álbum Livro e em 2001 pelo álbum João Voz e Violão.

Nas redes sociais, o chefe do Executivo exaltou o talento dos artistas e afirmou ter orgulho da nossa cultura.

"Que alegria ver @caetanoveloso e Maria Bethânia sendo premiados com o Grammy de Melhor Álbum de Música Global. A música de vocês atravessa gerações, toca a alma do nosso povo e mostra ao mundo a grandeza da cultura brasileira", escreveu no X (antigo Twitter).

"Orgulho de ver dois gigantes da nossa arte sendo celebrados assim. Viva a nossa música, a nossa cultura e o Brasil", acrescentou.

Que alegria ver @caetanoveloso e Maria Bethânia sendo premiados com o Grammy de Melhor Álbum de Música Global. A música de vocês atravessa gerações, toca a alma do nosso povo e mostra ao mundo a grandeza da cultura brasileira.



Orgulho de ver dois gigantes da nossa arte sendo… pic.twitter.com/ayuPrOf4Pd — Lula (@LulaOficial) February 2, 2026

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também celebrou a vitória dos imãos e publicou uma foto com os dois.

"Viva os filhos de Dona Canô! Viva vocês, meus amigos @caetanoveloso e @mariabethaniaoficial, pelo Grammy de Melhor Álbum de Música Global! Suas vozes, letras e melodias fazem parte das nossas vidas e vocês nos enchem de orgulho mundo afora. Parabéns", escreveu.





sss

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, destacou que o Brasil tem ganhado protagonismo em premiações no exterior.

"Começamos a semana com a alegria de ver o Brasil novamente premiado no exterior. Dessa vez, pelas mãos místicas dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, cujo trabalho foi premiado como melhor álbum de música global durante o Grammy 2026. Parabéns!", escreveu.

Começamos a semana com a alegria de ver o Brasil novamente premiado no exterior. Dessa vez, pelas mãos místicas dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, cujo trabalho foi premiado como melhor álbum de música global durante o Grammy 2026. Parabéns! Divulgação pic.twitter.com/D10zBxoC1U — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) February 2, 2026

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também celebrou a conquista:

"Que alegria poder celebrar a vitória dos queridos @caetanoveloso e @mariabethaniaof no Grammy pelo Melhor Álbum de Música Global! É um privilégio para o Brasil ter Bethânia e Caetano nos representando com obras lindas, que influenciam e encantam gerações. Viva Bethânia, viva Caetano, viva a música brasileira!".

O disco CAE - BTH - Caetano e Bethânia ao vivo, gravado durante a turnê Caetano & Bethânia, superou nomes como o rapper nigeriano Burna Boy, o indiano Siddhant Bhatia, o senegalês Youssou N'Dour, a banda Shakti e a britânica Anoushka Shankar, em parceria com os indianos Alam Khan e Sarathy Korwar.



O projeto vitorioso registra a turnê histórica iniciada em 2024 e celebra décadas de parceria entre os irmãos.