Polícia busca ientificar os autores do ataque à imagem de IemanjáPovos de Terreiros/Divulgação
Estátua em homenagem a Iemanjá é depredada em Teresina
Imagem da orixá das águas teve dedos arrancados
Deputado Rodrigo Rollemberg protocola CPI do Banco Master na Câmara
Pedido já reúne 201 assinaturas e busca investigar as fraudes financeiras bilionárias
Pablo Marçal é condenado a indenizar Guilherme Boulos por fake news sobre uso de drogas
Valor estipulado ficou em R$ 100 mil
Policiais são afastados após viatura atropelar e matar cães em Manaus
PM informou que abriu processo administrativo disciplinar
Mulher é achada morta em casa; filha de 2 anos estava no berço e foi socorrida
Ex-companheiro é suspeito de ter cometido o feminicídio
Sisu: acaba nesta segunda-feira prazo de adesão de não selecionados à lista de espera
Interessados podem escolher apenas em uma opção de curso
