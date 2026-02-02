Crime e violência seguem como principal preocupação dos brasileiros, aponta pesquisaFoto: Divulgação/38º BPM
Crime e violência seguem como principal preocupação dos brasileiros, aponta pesquisa
Em seguida aparecem saúde (36%) e corrupção financeira e política (33%), empatada com pobreza e desigualdade social (33%)
Saiba mais sobre as novas regras nacionais para tirar a CNH
Senatran diz que o exame deve refletir situações reais do trânsito
Cármen Lúcia será relatora de Código de Ética do STF, anuncia Fachin
Presidente da Corte diz que buscará diálogo para aprovar texto
'Momento é de ponderações e autocorreção' afirma Fachin na abertura do ano judiciário
A solenidade no STF reúne os chefes dos Três Poderes em meio à crise de imagem envolvendo a atuação da Corte na investigação do Banco Master
Moraes autoriza Roberto Jefferson a cumprir pena definitiva em prisão domiciliar
Ex-deputado foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por incentivar população a invadir o Senado
Adolescente de 17 anos é baleado e morto durante evento de verão no litoral norte de São Paulo
Um outro jovem foi atingido pelos disparos e está internado
