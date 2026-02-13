Foram apreendidos 1.583 kg de barbatanasDivulgação
Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou o contato com suas defesas.
A ação foi realizada na quinta-feira, 12, em conjunto com o Ibama, órgão ambiental federal, e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) da Bahia. No total, foram apreendidos 1.583 kg de barbatanas que estavam em processo de secagem para serem processadas e embaladas.
Segundo a PF, a operação foi deflagrada após cooperação e troca de informações de inteligência entre os órgãos envolvidos. As partes dos peixes foram encontradas em diferentes estágios de secagem.
A legislação brasileira proíbe a captura dirigida de tubarões e considera crime o armazenamento, o transporte, o beneficiamento ou a comercialização de partes desses animais sem autorização. "A atividade é potencializada pela lucratividade extrema do mercado internacional", diz a PF.
Segundo o Inema, a peça do animal marinho é utilizada em sopas vendidas por preços muito elevados em restaurantes refinados da Ásia, especialmente da China. O corte apenas das barbatanas com descarte do corpo do animal vivo, técnica conhecida como finning, é proibido em muitos países, incluindo o Brasil e os EUA, o que torna o mercado ilegal extremamente lucrativo.
A prática, extremamente cruel, é responsável por severos impactos ambientais, especialmente sobre espécies ameaçadas de extinção.
Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro (BA), onde foram autuados em flagrante por crimes contra a fauna, por receptação qualificada e por corrupção de menores. O menor responderá por ato infracional. O material apreendido será encaminhado para análise técnica pelos órgãos ambientais.
Outros casos
Em março do ano passado, a PF e o Ibama apreenderam 1.220 kg de barbatanas de tubarão no município de Itapemirim, no Espírito Santo. Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em local que beneficiava o produto em desacordo com a legislação no distrito de Itaipava.
Em setembro de 2024, a Receita Federal apreendeu 100 kg de barbatanas de tubarão desidratadas e acondicionadas em caixas de papelão, no depósito de uma transportadora, na capital paulista. A carga, proveniente do Espírito Santo, teria como provável destino a exportação ilegal para o mercado asiático.
