Foram apreendidos 1.583 kg de barbatanasDivulgação

Publicado 13/02/2026 15:00

Uma operação da Polícia Federal (PF) apreendeu 1,5 tonelada de barbatanas de tubarão que eram preparadas para exportação clandestina, no município de Rodelas, no norte da Bahia. Quatro brasileiros, entre eles um menor de idade, e três chineses foram detidos. O local funcionava como um entreposto de processamento do produto. Entre o material apreendido havia barbatanas de espécies ameaçadas de extinção.



Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou o contato com suas defesas.



A ação foi realizada na quinta-feira, 12, em conjunto com o Ibama, órgão ambiental federal, e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) da Bahia. No total, foram apreendidos 1.583 kg de barbatanas que estavam em processo de secagem para serem processadas e embaladas.



Segundo a PF, a operação foi deflagrada após cooperação e troca de informações de inteligência entre os órgãos envolvidos. As partes dos peixes foram encontradas em diferentes estágios de secagem.



A legislação brasileira proíbe a captura dirigida de tubarões e considera crime o armazenamento, o transporte, o beneficiamento ou a comercialização de partes desses animais sem autorização. "A atividade é potencializada pela lucratividade extrema do mercado internacional", diz a PF.



Segundo o Inema, a peça do animal marinho é utilizada em sopas vendidas por preços muito elevados em restaurantes refinados da Ásia, especialmente da China. O corte apenas das barbatanas com descarte do corpo do animal vivo, técnica conhecida como finning, é proibido em muitos países, incluindo o Brasil e os EUA, o que torna o mercado ilegal extremamente lucrativo.



A prática, extremamente cruel, é responsável por severos impactos ambientais, especialmente sobre espécies ameaçadas de extinção.



Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro (BA), onde foram autuados em flagrante por crimes contra a fauna, por receptação qualificada e por corrupção de menores. O menor responderá por ato infracional. O material apreendido será encaminhado para análise técnica pelos órgãos ambientais.



Outros casos



Em março do ano passado, a PF e o Ibama apreenderam 1.220 kg de barbatanas de tubarão no município de Itapemirim, no Espírito Santo. Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em local que beneficiava o produto em desacordo com a legislação no distrito de Itaipava.

As barbatanas, de espécies variadas, já estavam desidratadas e iriam para outros centros distribuidores no país, onde seriam destinadas a restaurantes e lojas de produtos asiáticos ou exportadas ilegalmente para a Ásia, principal mercado consumidor.



Em setembro de 2024, a Receita Federal apreendeu 100 kg de barbatanas de tubarão desidratadas e acondicionadas em caixas de papelão, no depósito de uma transportadora, na capital paulista. A carga, proveniente do Espírito Santo, teria como provável destino a exportação ilegal para o mercado asiático.