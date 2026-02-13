Toffoli era relator do inquérito que apura a prática de fraudes financeiras no Banco Master - Reprodução/STF

Publicado 13/02/2026 19:12

A publicação de trechos da reunião do Supremo Tribunal Federal (STF) que discutiu a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso Master causou perplexidade entre integrantes da Corte. A semelhança entre o conteúdo divulgado e as falas feitas no encontro reservado levantou a suspeita de que a conversa possa ter sido gravada. As informações foram publicadas pelo site Poder360 nesta sexta-feira (13).

A reunião foi convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin, para tratar do relatório da Polícia Federal com elementos da investigação que envolve o Banco Master e o ministro Dias Toffoli.

Toffoli admitiu publicamente ser sócio da empresa que detinha participação no resort Tayayá, no Paraná, cujos fundos foram adquiridos por investimentos ligados ao Banco Master. O ministro, no entanto, nega qualquer relação pessoal ou financeira com Daniel Vorcaro, ex-dono da instituição.

Após o encontro, o magistrado solicitou deixar a relatoria da investigação. O pedido foi aceito, e o caso passou a ser conduzido pelo ministro André Mendonça.

Em notas, ministros do STF manifestaram respeito à decisão e reconhecimento à atuação de Toffoli.