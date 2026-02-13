Julgamento sobre aposentadoria especial do vigilante está em 4x3 contra seguradosFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
Julgamento sobre aposentadoria especial do vigilante está em 4x3 contra segurados
O caso começou a ser julgado na semana passada no plenário virtual que vai até o fim desta sexta-feira (13)
Organizações denunciam à ONU fome e violação de direitos em presídios
Documentos incluem irregularidades nas audiências de custódia
Piloto que espancou jovem em Brasília vira réu por homicídio doloso
Pedro Turra está preso preventivamente na Papuda
Nomeado relator do caso Master, Mendonça se reúne com delegados da PF
Ministro passou a liderar o processo após saída de Dias Toffoli
Polícia apreende 1,5 tonelada de barbatana de tubarão no interior da Bahia
Elas estavam em processo de secagem para serem processadas e embaladas
Governo orienta ministros a não desfilar em escola de samba que vai homenagear Lula
Ocupantes de cargos do primeiro escalão não poderão utilizar aviões da FAB para viajar ao Rio de Janeiro
