Piloto de automobilismo Pedro Turra se envolveu em uma briga com um adolescente de 16 anos Divulgação
Piloto que espancou jovem em Brasília vira réu por homicídio doloso
Pedro Turra está preso preventivamente na Papuda
Piloto que espancou jovem em Brasília vira réu por homicídio doloso
Pedro Turra está preso preventivamente na Papuda
Nomeado relator do caso Master, Mendonça se reúne com delegados da PF
Ministro passou a liderar o processo após saída de Dias Toffoli
Polícia apreende 1,5 tonelada de barbatana de tubarão no interior da Bahia
Elas estavam em processo de secagem para serem processadas e embaladas
Governo orienta ministros a não desfilar em escola de samba que vai homenagear Lula
Ocupantes de cargos do primeiro escalão não poderão utilizar aviões da FAB para viajar ao Rio de Janeiro
Dino vota por afastar Lei da Anistia para crimes permanentes
Ministro defende que regra só serve para crimes passados
Três adolescentes são apreendidos suspeitos de arremessar cão do alto de um prédio em SC
Animal foi jogado no rio antes de ser lançado de edifício abandonado e não resistiu aos ferimentos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.