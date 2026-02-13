O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça Divulgação
Nomeado relator do caso Master, Mendonça se reúne com delegados da PF
Ministro passou a liderar o processo após saída de Dias Toffoli
Polícia apreende 1,5 tonelada de barbatana de tubarão no interior da Bahia
Elas estavam em processo de secagem para serem processadas e embaladas
Governo orienta ministros a não desfilar em escola de samba que vai homenagear Lula
Ocupantes de cargos do primeiro escalão não poderão utilizar aviões da FAB para viajar ao Rio de Janeiro
Dino vota por afastar Lei da Anistia para crimes permanentes
Ministro defende que regra só serve para crimes passados
Três adolescentes são apreendidos suspeitos de arremessar cão do alto de um prédio em SC
Animal foi jogado no rio antes de ser lançado de edifício abandonado e não resistiu aos ferimentos
Moraes vota por rejeitar recurso de cúpula da PMDF condenada pelos atos golpistas do 8 de janeiro
Grupo foi condenado por omissão na contenção da depredação
