Justiça aceita denúncia por feminicídio e suspeito de jogar mulher do 10º andar em SP vira réu
O processo tramita na 5ª Vara do Júri do Foro Central Criminal
Solidariedade publica nota em defesa de Toffoli e fala em 'linchamento moral'
Partido destacou o papel do ministro do STF no período da pandemia, quando ocupou a presidência do Supremo
Caso Master: 'Esdrúxula', diz Reale sobre estratégia do STF para saída de Toffoli
Para o professor, Para ele, 'a solução é excepcional e não deverá ter impacto institucional'
Julgamento sobre aposentadoria especial do vigilante está em 4x3 contra segurados
O caso começou a ser julgado na semana passada no plenário virtual que vai até o fim desta sexta-feira (13)
Organizações denunciam à ONU fome e violação de direitos em presídios
Documentos incluem irregularidades nas audiências de custódia
Piloto que espancou jovem em Brasília vira réu por homicídio doloso
Pedro Turra está preso preventivamente na Papuda
