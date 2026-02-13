Justiça aceita denúncia por feminicídio e suspeito de jogar mulher do 10º andar em SP vira réu - Reprodução

Publicado 13/02/2026 18:18 | Atualizado 13/02/2026 18:25

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o homem de 40 anos suspeito de jogar Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, do 10º andar do prédio onde ela morava, no Morumbi, zona sul da capital. O processo tramita na 5ª Vara do Júri do Foro Central Criminal.

Alex Leandro Bispo dos Santos foi preso em dezembro do último ano. Procurada, a defesa não retornou aos contatos da reportagem

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu no dia 29 de novembro. Inicialmente, o caso foi tratado como homicídio, mas não houve detalhes sobre suspeitos da época. Depois, no decorrer da investigação, Santos, apontado como companheiro da vítima, passou a ser investigado por feminicídio.

Maria Katiane era natural de Crateús, no interior do Ceará, mas morava na capital paulista. Ela tinha uma filha, que mora em Crateús e estuda na Escola Sônia Burgos.

A jovem era ativa em seu perfil no Instagram, o qual usava para publicar fotos de viagens e vídeos bem-humorados sobre cabelo, maquiagem e rotina de exercícios.

De acordo com dados da SSP, o Estado de São Paulo registrou 207 casos de feminicídio entre janeiro e outubro do último ano, com 114 registros no interior, 40 na Região Metropolitana de São Paulo e 53 na capital, o que representa um aumento de 10,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.