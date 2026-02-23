Saída de Toffoli da relatoria do caso Master se deu por menções do ministro no celular de VorcaroBruno Peres/Agência Brasil
Fachin arquiva ação que pedia suspeição de Toffoli no caso Master
Ministro já havia deixado a relatoria das investigações
Inmet emite alertas laranja e amarelo para tempestades em SP e outros Estados
Divulgação indica precipitação entre 50 mm/dia e 100 mm/dia e ventos intensos que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h
CNJ investiga absolvição de homem acusado de estupro de menina de 12 anos em MG
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, determinou que o tribunal seja notificado para prestar esclarecimentos
Justiça inicia audiências sobre rompimento de barragem em Brumadinho
Processo no tribunal federal ouvirá 17 réus até 2027
Boulos diz que STF foi vital para preservar democracia, mas não está 'acima do bem e do mal'
Declaração foi feita em entrevista ao Datena na Rádio Nacional
Zanin autoriza empresária a ficar em silêncio na CPMI do INSS
Comissão investiga descontos ilegais em mensalidades de aposentados
