Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
STF julga decisão de Dino que suspendeu pagamento de penduricalhos
Benefícios são concedidos a servidores e não cumprem teto de 46,3 mil
STF julga decisão de Dino que suspendeu pagamento de penduricalhos
Benefícios são concedidos a servidores e não cumprem teto de 46,3 mil
'Perdi tudo do meu restaurante... de novo', diz vítima da chuva em Juiz de Fora
Número de mortos nas enchentes e nos deslizamentos subiu para 30
Vídeo: Idosos boiam em colchões após casa de repouso em MG inundar
Estabelecimento, localizado na Rua Dona Maria, ficou completamente alagado
Câmara aprova PL antifacção e endurece penas para crime organizado
Taxação de bets para fundo contra crime foi excluída do texto
Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 130 milhões
Números sorteados foram: 07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43
CNJ afasta de vez desembargador por assédio sexual; 'deu um tapa na minha bunda'
Desembargador Orloff Neves Rocha, do Tribunal de Justiça de Goiás, acusado de assédio sexual contra uma servidora do seu gabinete
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.