Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)AFP
Receita Federal pede custódia de joias dadas a Bolsonaro para começar processo de perda de bens
Em 2023, o governo de Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil presentes do regime da Arábia Saudita para o então presidente e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
Desembargador que absolveu homem por estupro de menina de 12 volta atrás e condena réu
Também foi anulada a sentença que absolvia a mãe da vítima, condenada à mesma pena por consentir com a violência
PF faz buscas em banco em SP sob suspeita de facilitar lavagem de R$ 25 bilhões de facções
Alvo da investigação é o BMP
Autoridades comemoram condenação dos assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes
Assunto está entre os mais comentados nas redes sociais
'OAB da Medicina' avança no Senado e impõe derrota ao governo
Proposta que institui exame obrigatório para recém-formados recebe aval na CAS por 12 votos a 8
Morre mulher resgatada após passar horas soterrada em Juiz de Fora
Jaqueline Teodoro, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos após desabamento provocado por temporal
