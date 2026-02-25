Decisão foi feita pelo presidente do STF, Edson Fachin, da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre Rosinei Coutinho/STF
Fachin: criaremos comissão técnica de caráter consultivo para cumprir teto do funcionalismo
Grupo será responsável por formular regime transitório para extinção dos 'penduricalhos'
Fachin: criaremos comissão técnica de caráter consultivo para cumprir teto do funcionalismo
Grupo será responsável por formular regime transitório para extinção dos 'penduricalhos'
Dia da Mulher terá ato em memória de Tainara, atropelada e morta em SP
Ato no domingo (1º) marca início da mobilização pelo Dia da Mulher
Juiz de Fora e Ubá somam 40 mortes devido aos temporais
Tempestades vão continuar, segundo Inmet
Condenação no caso Marielle é marco contra a impunidade política, diz Anistia Internacional
Instituição pediu que o resultado fosse convertido em proteção para todos os defensores de direitos humanos no país
Receita Federal pede custódia de joias dadas a Bolsonaro para começar processo de perda de bens
Em 2023, o governo de Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil presentes do regime da Arábia Saudita para o então presidente e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
Desembargador que absolveu homem por estupro de menina de 12 volta atrás e condena réu
Também foi anulada a sentença que absolvia a mãe da vítima, condenada à mesma pena por consentir com a violência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.