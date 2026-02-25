Turistas gaúchas são baleadas em área de conflito agrário na BahiaReprodução
Nomes das vítimas não foram divulgados e o estado de saúde delas também não foi detalhado
Nomes das vítimas não foram divulgados e o estado de saúde delas também não foi detalhado
Amazônia Legal concentra quase metade dos conflitos de terra no Brasil
Oxfam Brasil mostra relação entre disputas e baixos índices sociais
Fachin: criaremos comissão técnica de caráter consultivo para cumprir teto do funcionalismo
Grupo será responsável por formular regime transitório para extinção dos 'penduricalhos'
Dia da Mulher terá ato em memória de Tainara, atropelada e morta em SP
Ato no domingo (1º) marca início da mobilização pelo Dia da Mulher
Juiz de Fora e Ubá somam 40 mortes devido aos temporais
Tempestades vão continuar, segundo Inmet
Condenação no caso Marielle é marco contra a impunidade política, diz Anistia Internacional
Instituição pediu que o resultado fosse convertido em proteção para todos os defensores de direitos humanos no país
