Turistas gaúchas são baleadas em área de conflito agrário na BahiaReprodução

Publicado 25/02/2026 16:37

Duas turistas do Rio Grande do Sul foram baleadas enquanto seguiam para a praia da Barra do Cahy, no município de Prado, Bahia, na última terça-feira, 24. Oito adultos e quatro adolescentes foram alcançados pelas Polícias Militar, Federal e Civil e armas de fogo e munições foram apreendidas com o grupo, afirmou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Os nomes das vítimas não foram divulgados e o estado de saúde delas também não foi detalhado.

Em depoimento, as vítimas contaram que estavam de carro em um passeio pela região, quando viram um bloqueio na estrada e tentaram desviar, quando um grupo de pessoas com o rosto pintado disparou contra o veículo.

Ainda conforme a SSP-BA, os oito adultos foram presos em flagrante e os quatro adolescentes foram apreendidos. Com eles, foram apreendidos quatro carabinas e dois revólveres, um calibre 12 e o outro 38, além de munições. O grupo foi acusado de tentativa de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, informou a Polícia Federal

Equipes da Força Integrada de Combate a Crimes Comuns envolvendo Povos e Comunidades Tradicionais seguem na região reforçando o patrulhamento e as ações de inteligência.