Sambista Adriana Araújo está internada em estado gravíssimo após sofrer um aneurisma cerebral Reprodução/ redes sociais

Publicado 02/03/2026 08:08

A cantora Adriana Araújo, um dos grandes nomes do samba de Minas Gerais, está internada em estado "gravíssimo e irreversível" após um aneurisma cerebral na noite de sábado (28), em Belo Horizonte. A informação foi divulgada neste domingo (1º), por meio de nota oficial nas redes sociais da artista. Ela está em coma, intubada e sob cuidados intensivos.

Segundo o comunicado, a cantora passou mal em casa, desmaiou e recebeu os primeiros atendimentos em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde exames confirmaram o diagnóstico.

"Após a realização de exames, foi constatado um aneurisma cerebral, que provocou uma hemorragia de grande extensão. Desde então, Adriana encontra-se internada em coma, entubada e sob cuidados intensivos da equipe médica", informa o texto. Ainda de acordo com o boletim, os médicos classificaram o quadro como "gravíssimo e irreversível", ressaltando que "neste momento, a equipe segue acompanhando a evolução clínica".

Diante da gravidade da situação, familiares e equipe pediram apoio espiritual e compreensão do público.

"Apesar do diagnóstico médico, seguimos em oração, acreditando que a resposta final é de Deus. Pedimos respeito, sensibilidade e orações. A família e a equipe agradecem profundamente todo o carinho e apoio que temos recebido", acrescentou.

Nas redes sociais de Adriana, a notícia do aneurisma causou forte comoção. Já são mais de 38 mil curtidas na publicação e mais de 8 mil comentários lamentando o fato e enviando mensagens à cantora.



Reconhecida como uma das principais vozes femininas da nova geração do samba em MG, Adriana iniciou a trajetória artística em 2008. Ela foi convidada para interpretar a música "Nasci para Cantar e Sonhar", de Dona Ivone Lara, em um show em Belo Horizonte.



Em 2011, passou a integrar o grupo Simplicidade Samba. No mesmo ano, apresentou o álbum "Minha Verdade", reunindo composições autorais.



Ao longo dos anos, dividiu palco com nomes como Leci Brandão, Fabiana Cozza, Arlindinho e Jorge Aragão, além de homenagear Alcione em um espetáculo dedicado à artista.