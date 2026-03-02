A Rua da Consolação teve faixas interditadas por causa do buraco aberto pela explosãoPaulo Pinto/Agência Brasil
Explosão abre cratera no Centro de São Paulo
Causa do incidente ainda não foi identificada
Cresce percentual de mulheres que relatam temor de ser estupradas
Em 2025, 82% das entrevistadas declararam muito medo de abuso sexual
Sambista entra em quadro de coma irreversível após sofrer aneurisma cerebral
Adriana Araujo é reconhecida como uma das principais vozes femininas da nova geração do samba em Minas Gerais
Acordo entre Marçal e Datena encerra processo por cadeirada em debate
Influenciador pedia R$ 100 mil em indenização por danos morais
Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula
Ministra acusou o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de estar 'envolvido em negócios escusos'
Ricardo Nunes declara apoio a Flávio Bolsonaro e diz que grupo vai 'ganhar de lavada'
Prefeito também transmitiu um abraço do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.