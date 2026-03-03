Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli morreram março de 1996, em um acidente de avião - Divulgação

Publicado 03/03/2026 09:40

O memorial feito em homenagem aos cinco integrantes dos Mamonas Assassinas foi inaugurado, nesta segunda-feira (2), no Cemitério Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli morreram em 2 de março de 1996, em um acidente de avião.

O espaço recebe cinco jacarandás, em um gesto simbólico de "renovação e eternidade". Durante a cerimônia, realizada ontem por volta das 14h, parte das cinzas dos músicos, cremadas após a exumação, foi colocada junto às sementes, dentro de urnas individuais. Cada urna foi levada para uma incubadora e identificada com os nomes e os rostos dos artistas.

As urnas permanecerão no centro de incubação por um período de 12 a 24 meses, tempo necessário para que as sementes germinem e se transformem em mudas de jacarandá. Os restos mortais dos músicos foram exumados em fevereiro . O momento da cerimônia foi compartilhado nas redes sociais.







O espaço, realizado na cidade natal da banda, foi planejado para preservar a história do grupo musical, além de ser um ponto de encontro dos fãs. Na frente do memorial, foi colocada a famosa Brasília amarela, e atrás estão os túmulos dos integrantes dos Mamonas.